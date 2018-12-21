تفاصيل تحطم طائرة خاصة ووفاة جميع ركابها

21 ديسمبر 2018 - 09:36 ص

تحطمت طائرة خاصة، في ولاية جورجيا الأمريكية بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا مما أسفر عن مقتل جميع الركاب.

وقالت كاثلين بيرجن، المتحدثة باسم إدارة الطيران الاتحادية فيرستلو بالبريد الإلكتروني، إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا سايتيشن 560، سقطت مساء أمس الخميس على بعد 2.4 كيلومتر من مطار مقاطعة فولتون على الجانب الغربي من أتلانتا، التي كانت أقلعت منه للتو.

وذكرت أن المؤشرات الأولية تدل على وجود 3 أشخاص على متن الطائرة. وأضافت أن سبب التحطم ما زال قيد التحقيق.

وقالت إدارة الإطفاء في أتلانتا إنه لم ينجُ أحد ممن كانوا على الطائرة.

وتابعت، أن رجال الإطفاء أخمدوا ألسنة اللهب التي اشتعلت في الحقل، الذي سقط فيه معظم الحطام، وأنهم يعاينون المنطقة المحيطة للتأكد من عدم إصابة أحد على الأرض.