"إفريقية النواب": 6 محاور تتبناها مصر في التعاون الإفريقي

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الاتحاد الافريقى

طارق رضوان

قال رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب طارق رضوان، إن هناك 6 محاور يجب العمل عليها بين الدول الأفريقية والعربية تشمل التعاون الاقتصادى، والتعاون الثقافى والاجتماعى، والتعاون السياسى، بخلاف التعاون فى مجال القضاء على الإرهاب، ومكافحة الفيروسات، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

وأضاف رضوان خلال لقاء شباب المنتدى العربى الإفريقى، بالامس ان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ولن تكون هذه النهاية، بل بداية لتوحيد الرؤى الأفريقية والعربية.

 وأشار إلى أن الجامعات المصرية خصصت منح دراسية خاصة للطلاب الأفارقة، معلنا عن تلقيه اتصالا من رئيس إحدى الجامعات الخاصة يؤكد تخصيص الجامعة 500 منحة للطلاب الأفارقة، وسيتم عقد لقاء مع شيخ الأزهر لمناقشة تخصيص منح دراسية للطلاب الأفارقة في الجامعة.



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