«ساويرس» يكشف سبب القبض علي رئيس «نيسان»

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اليابان تلقي القبض على رئيس شركة «نيسان» للسيارات

قبض

ساويرس

يسان

مذكر

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على مذكرة التوقيف التي أصدرتها اليابان بشان الرئيس السابق لنيسان.

وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "واضح ان الموضوع سياسى و لا يمكن ان يكون غير ذلك !".

وتابع: "هذا الإفراط فى هذه الأفعال البوليسية لا يليق بدولة مثل اليابان ! أعطوا الرجل فرصة للدفاع ! عيب !!!! ".

وكانت قد وجهت النيابة العامة اليابانية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن، حيث أعادت النياية العامة القبض على غصن بسبب مزاعم بانتهاك الثقة.



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