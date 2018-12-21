عمارة: التسويق السياسي أداة من أدوات نهضة الدول الكبرى

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المحافظين

التسويق السياسي

أكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين على أهمية علم التسويق السياسي للمحافظة على استدامة أي منتج سياسي سواء كان هذا المنتج منتج سياسي تام مثل رئيس أو حكومة، عضو برلماني، حزب سياسي، تشريع، برنامج حكومي، السياسات العامة للدولة وعلى الجانب الآخر منتج سياسي غير تام مثل مرشح رئاسي، مرشح برلماني، مشروع قانون أو قرارات حكومية إستراتيجية.

وأضاف "عمارة"، أن علم التسويق السياسي يعتمد على كيفية تأسيس وبناء العلامة السياسية للمنتج السياسي للوصول للمستهدف في السوق السياسي الذي يتم إدراكه بهذا المنتج بعد دراسة ميدانية  لرغباته واحتياجاته حتى يتثنى لهذا المنتج ان يقابل احتياجاته ويشبعها فتأتي مرحلة الولاء لتلك العلامة السياسية وأشار عمارة بأن منصات التسويق السياسي تختلف باختلاف الشرائح المستهدفة وهذا ما تعاني منه مصر وهو توحيد الرسائل وعدم التشريح المجتمعي الجيد للمستهلك السياسي المستهدف والأهم هو عدم الاستدامة في قياس قوة رد الفعل وتحليل النتائج .

اختتم عمارة بأهمية علم التسويق السياسي وخصوصًا أن هذا العلم في الخارج أصبح المحرك الأساسي للحياة السياسية وفي مصر كنا نواجه صعوبة في تطبيقه نظرا لعدم دراية الكثيرين به وحتى بعض المسئولين أو عدم الاختيار الأمثل وتدخل بعض المحسوبية المدعية المعرفة لهذا العلم  ولكن لن نكل او نَمِل في بذل الجهد والوقت لإعلاء شأن هذا الوطن بأساليب هذا العلم الهام.



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