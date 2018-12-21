11 توصية لمؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وكالات- حنان حمدتو
انتهت الجلسة الختامية للمؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية مجلس الوزراء المصرى بإصدار 11 توصية :
1- الاهتمام بالبحوث ذات الطابع التطبيقى وتوفير الإطار القانونى لتحفيز المبتكرين وإتاحة المصادر التمويلية.
2- تشجيع المؤسسات البحثية فى الدول العربية لإجراء مشاريع بحثية مشتركة فى مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
3- دعوة الدول العربية إلى تبنى سياسة تعليمية وتدريبية فعالة ناعمة للابتكار والتميز وتلبى الاحتياجات الحقيقية للدول العربية فى برامجها النووية فى المواد الغذائية.
4- الدعوة إلى إنشاء المختبرات اللازمة للكشف عن بقايا المبيدات والمضادات الحيوية والسموم الفطرية والعناصر الثقيلة باستخدام التقنيات النووية فى المواد الغذائية.
5 -الدعوة الى التوسع فى استخدام التقنيات النووية والاشعاعية المناسبة فى تطبيقات حفظ الأغذية والتعقيم وتحسين الإنتاج الحيوانى والنباتى
6 -الدعوة إلى مواءمة التشريعات والإجراءات الرقابية بين الدول العربية للأنشطة النووية والاشعاعية فى الحالات النووية والاشعاعية فى الحالات العادية والطارئة.
7- دعم استخدام تقنية تعقيم الحشرات بالإشعاع وتقليل استخدام المبيدات للحفاظ على سلامة البيئة.
8- الإشادة باتفاق التعاون الذى تم توقيعه بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والمعهد المشترك للبحوث النووية فى دوبنا الروسية ودعوة الهيئة إلى توثيق التعاون مع المراكز البحثية المماثلة لفتح آفاق أمام الباحثين العرب.
9 – دعم جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية فى بناء مركز تدريبى وتعليمى للكوادر العربية من خلال إنشاء محاكيات المفاعلات البحثية ومفاعلات القوى والمختبرات الافتراضية.
10 -تشجيع البحوث المتعلقة بتطوير التقنيات والبروتوكولات المعمول بها فى التصوير والعلاج الإشعاعى لتقليل جرعات التعرض قدر الإمكان
11 – الاهتمام بقياسات الجرعة الإشعاعية البيولوجية وذلك لتقدير الجرعات للعاملين المهنيين بالمنشآت النووية والاشعاعية وكذلك أثناء حوادث التعرض الإشعاعى.
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