عاملان يقتلان شقيقتهما بسبب زواجها

21 ديسمبر 2018 - 10:57 ص

ألقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة القبض على شقيقين لاتهامهما بقتل شقيقتهما، وتسديد عدة طعنات لها بسبب زواجها دون رغبتهما ونجح رجال المباحث فى ضبطهما بعد هروبهما لمدة عامين أثناء تواجدهما بمنطقة الحوامدية.

وذكرت التحريات أن المتهمين مقيمين بسوهاج وأنهما تخلصا من شقيقتهما بسبب زواجها من شخص بخلاف لرغبتهما ودون موافقتهما وهروبها بصحبته إلى منطقة الطالبية بالجيزة.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين تمكن النقيب فاروق أحمد معاون مباحث مركز شرطة الحوامدية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة بارتكاب الجريمة وصدور حكم قضائى ضدهما فى القضية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



