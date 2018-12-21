  • الجمعة 21 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:48 م
بحث متقدم
السودان

أول رد رسمي من السودان على الاحتجاجات

علياء المهدى

هذه الأسباب وراء صمود "داعش" الإرهابي

صدمة بالكونجرس بسبب استقالة وزير الدفاع

صدمة بالكونجرس بسبب استقالة وزير الدفاع

قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

قيادي إخواني: "خايف نندم على رحيل البشير"

تركي

"السعيد" كلمة السر في زيارة "آل الشيخ" للزمالك اليوم

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف خطة من 3 نظريات للإخوان

أسامة كمال

أسامة كمال يكشف سر انتقاده لتصريحات راتب السجين

وفاة مؤذن في سجون بشار لرفضه الأذان الشيعي

وفاة مؤذن في سجون "بشار" لرفضه الأذان الشيعي

سعيد

إبراهيم سعيد لمدرب الفراعنة السابق: "هديك على دماغك!!"

وزيرة الصحة

الحرب بين "حساسين" ووزيرة الصحة تنتهي بهذا القرار

سؤال محرج يربك منة عرفة على الهواء

الصفحة الأخيرة

الفنانة الصاعدة منة عرفة
منة عرفة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الإبراشي لمحامى كامى: "متتشنجش وقولي فين الفلوس"

#

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

#

بالفيديو.. رئيسة وزراء بريطانيا تتعرض لموقف محرج

#

شاهد.. انفجار لمبة داخل أستوديو تامر أمين على الهواء

زواج

النهار

منة عرفة

أكدت الفنانة الصاعدة منة عرفة، أنها من المتحمسين للزواج في سن مبكرة، قائلة "عايزة اتجوز بدري".

وقالت "منة"، خلال حوارها ببرنامج "مع دودي" على فضائية "النهار"، أنها ترغب في بناء عائلة مبكرًا، مضيفة: "أنا مش محتاجة ماما تنصحني أتجوز بدري لأني حابة كدا فعلا" .

وشددت على أنها حبت مرة واحدة، لكنها ارتبكت عند سؤالها : "لسه بتحبيه"، قائلة : "لأ ، آه طبعا، ممكن تعيدي السؤال من الأول".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الصحة" تتعاقد مع 800 طبيب للوحدات بـ11 محافظة
» "الميرغني" يتغزل في إسراء على "إنستجرام" وهذا ردها
» تطعيم لاعبي الأهلي ضد "الملاريا" بإثيوبيا
» 10 جامعات مصرية تتقدم بتصنيف شنجهاي
» إدوارد يفضح "شيف" على الهواء لنسيانه البنطلون
» شاهد.. حلا شيحة تدخن السجائر والجمهور يعبر عن غضبه
» التضامن: مساعدات مالية لأهالي ضحايا سور مدرسة المرج
» وزيرا قطاع الأعمال والمالية يوقعان اتفاقية تسوية النزاع
» سؤال محرج يربك منة عرفة على الهواء
» "البيئة" ترسل لجنة لمتابعة ظهور تلوث زيتي برأس غارب
» برلماني يطالب بتسجيل العقارات إلكترونيًا للقضاء على البيروقراطية

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين