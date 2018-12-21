» سؤال محرج يربك منة عرفة على الهواء

أكدت الفنانة الصاعدة منة عرفة، أنها من المتحمسين للزواج في سن مبكرة، قائلة "عايزة اتجوز بدري".





وقالت "منة"، خلال حوارها ببرنامج "مع دودي" على فضائية "النهار"، أنها ترغب في بناء عائلة مبكرًا، مضيفة: "أنا مش محتاجة ماما تنصحني أتجوز بدري لأني حابة كدا فعلا" .



