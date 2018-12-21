اليوم.. تعامد الشمس على معبد الكرنك في الأقصر

21 ديسمبر 2018 - 11:05 ص

تعامدت أشعة الشمس، صباح اليوم الجمعة، فوق معبد الكرنك الفرعوني الشهير، في شرق مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، وتسللت أشعتها الذهبية لتضيء قدس أقداس آمون داخل المعبد، الذى يعد من أكبر دور العبادة بالعالم على مر التاريخ.

وجرت عملية التعامد على وقع أنغام وعروض فرق الفنون والفلكلور الشعبي، وبحضور مئات من السياح وكبار المسئولين في محافظة الأقصر، التي تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة.

وتأتى ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك، ضمن مجموعة من الظواهر الفلكية التي رصدها فريق مصري برئاسة الدكتور أحمد عوض الباحث المتخصص برصد تلك الظواهر داخل المعابد والمقاصير المصرية القديمة، بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، على مدار ثلاث سنوات مضت .



