إبراهيم سعيد لمدرب الفراعنة السابق: "هديك على دماغك!!"

21 ديسمبر 2018 - 11:15 ص

نشبت مشادة كلامية عنيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بين إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق ، وبين المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر محسن صالح ، وشن سعيد هجوما عنيفا على صالح.

وكتب محسن صالح، عبر حسابه على "تويتر"، "فزورة……..في لعيب بينسي نفسه وبيفكر في مصلحة فريقه بس..ده اسمه..وليد سليمان .. وفي لعيب بينسي مصلحة فريقه وبيفكر في نفسه بس..ده اسمه رونالدو.. وفي لعيب بيفكر في الاتنين..ده اسمه ميسي وفي لعيب مبيفكرش لا في مصلحته ولا في مصلحة فريقه…..ده اسمه ..!!!!".

ورد شخص يُدعى رفيق على محسن صالح قائلا “ميدو .. إبراهيم سعيد .. شيكابالا .. صالح جمعه .. محمد عباس .. محمد عبد الجليل .. إلخ إلخ إلخ …..”

فرد صالح على رفيق “انت جبت التاريخ كله يا رفيق برافو عليك ”

ليدخل إبراهيم سعيد في الحوار ويرد على محسن صالح بعنف قائلا “تاريخ ايه !!!! .. ماتحترم نفسك يا محسن يا صالح .. انت كبرت علي الكلام ده وخليك في شنبك ومتجبش اسمي علي لسانك تاني ، ومش هحترم سنك علي فكره وهديك علي دماغك طالما محترمتش و انت بتتكلم عليا ”.



