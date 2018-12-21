» التضامن: مساعدات مالية لأهالي ضحايا سور مدرسة المرج

21 ديسمبر 2018 - 11:26 ص

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، بيانًا وجهت فيه مديرية التضامن بالقاهرة ولجنة الإغاثة التابعة للمديرية.

بالانتقال إلى موقع حادث انهيار سور مدرسة (منارة الشرق) في منطقة المرج على بعض تلاميذ بالأمس وعلى الفور أمرت بصرف مساعدات عاجلة لكل حالة مصاب من بند الإغاثة بالمديرية وفيما يخص حالة الوفاة سيتم الصرف عقب استيفاء المستندات اللازمة.

والجدير بالذكر تبين بعد البحث ان الحادث أسفر عن إصابة 7 تلاميذ وحالة وفاة واحدة، وأنه تم نقل خمس حالات وحالة الوفاة إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج، وتم نقل حالتين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.