وفاة مؤذن في سجون "بشار" لرفضه الأذان الشيعي

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وفاة

سجون بشار

الأذان الشيعي

محمد محمود الخضر

بعد اعتقال دام تسعة أشهر، تُوفي المؤذن محمد محمود الخضر، داخل سجون النظام السوري لرفضه الأذان على المذهب الشيعي.

 وكانت عائلة الشيخ الخضر قد تلقت نبأ استشهاد والدهم في سجون نظام "الأسد" بعد اعتقال دام 9 أشهر، بسبب رفضه الأذان على المذهب الشيعي في قرية حويجة شنان بريف الرقة الشرقي.

جاء هذا بعدما اعتقلت مجموعة تابعة لميليشيا العشائر التي يتزعمها تركي الحمد "الكركاعة" التابع لقوات الأسد، الشيخ الخضر؛ بعد رفضه الأذان على المذهب الشيعي منذ تسعة أشهر في قرية حويجة بريف الرقة، لتخبر عائلته أمس أنه اُستشهد تحت التعذيب.

ويبلغ الشيخ محمد محمود الخضر 59 عامًا، وكان يعمل مؤذنًا لجامع حويجة شنان بريف الرقة الشمالي، قبل أن يتم اعتقاله من قبل الميليشيات الطائفية، بعد رفضه قرارًا وُزع للجوامع في مناطق سيطرة نظام الأسد بريف الرقة الجنوبي الشرقي بوجوب رفع الأذان الشيعي.



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