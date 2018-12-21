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بالصور.. تدشين المؤتمر الأول للسياحة العلاجية بحضور فاروق الباز

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السياحة العلاجية
السياحة العلاجية

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السياحة العلاجية

فاروق الباز

عقدت جمعية النيل للتنشيط السياحي والاستشفاء العلاجي، برئاسة محمد عبد الظاهر رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤتمرا صحفيا، بمتحف النوبة، لتدشين المؤتمر الدولي الأول للسياحة العلاجية والتنمية البيئية، بهدف التأكيد علي ريادة مصر في مجال السياحة العلاجية ودعم اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أسوان عاصمة الشباب العربي والإفريقي.

جاء ذلك بحضور الدكتور فاروق الباز، والنائب محمد الكومي عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي  للجمعية، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، والمهندس محسن عاطف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعددًا من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان بالمحافظة.

فيما أكد النائب محمد الكومي، علي ضرورة الترويج للسياحة العلاجية في مصر نظرًا لوجود العديد من العوامل الطبعية التي تجعل مصر في مصاف الدول الكبري في مجال السياحة الاستشفائية والتي تعتمد على العلاج بالمياه الطبيعية والرمال والمياه المالحة والآبار مشيرًا إلي أن السياحة العلاجية في مصر لم تصل لتكون الدافع الرئيسي للسياحة وتحتاج إلى اهتمام وتطوير وترويج في جميع المحافل العالمية.

وأردف، « هناك الكثير من الأماكن المختصة بالسياحة العلاجية، تقرب من 1400 موقع ومكان يصلح للسياحة العلاجية، بداية من رمال سيوة وعيون موسى وحمام فرعون وعيون حلوان، كما يوجد الكثير من المناطق الجاذبة للسياح الأجانب، إلا أن السياحة العلاجية تعاني من العديد من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تطويرها من نقص الترويج والتطوير إلى تيسير الإجراءات التي تسهل علي السياح الوصول إليها، مؤكدًا علي ضرورة تضافر الجهود لتطوير قطاع السياحة العلاجية لتصل مصر إلى مكانة بارزة ويمكنها منافسة الدول الأخرى المتميزة في هذا المجال مثل ألمانيا وتركيا وسنغفورة والهند وغيرهم».

وأضاف «الكومي»، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه تقرر عقد مؤتمرًا آخرًا في مطلع شهر مارس المقبل على أن يكون الدكتور فاروق الباز رئيسًا شرفيًا للمؤتمر، والذي سيقام على هامشه عدد من الفاعليات الثقافية والعلمية والرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة أسوان وغرفة تنشيط السياحة.

وأشار إلي أنه تم الاعلان عن مسابقة سياحة الحضارة العلاجية من خلال مركز فاروق الباز للاستدامة والدراسات المستقبلية بإشراف الدكتور أحمد راشد المدير مركز، بهدف الترويج لتلك السياحية.



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بالصور.. تدشين المؤتمر الأول للسياحة العلاجية بحضور فاروق الباز بالصور.. تدشين المؤتمر الأول للسياحة العلاجية بحضور فاروق الباز بالصور.. تدشين المؤتمر الأول للسياحة العلاجية بحضور فاروق الباز بالصور.. تدشين المؤتمر الأول للسياحة العلاجية بحضور فاروق الباز


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