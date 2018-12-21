قيادي إخواني: "خايف نندم على رحيل البشير"

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قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير
قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

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السودان

قيادي إخواني

رحيل البشير

وجود الإخوان

دافع محيي عيسي القيادي الإخواني والبرلماني، عن رحيل الرئيس السوداني عمر البشير، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي طالته عقب زيارته لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكتب "عيسي"، علي حسابه علي "فيسبوك"، مدافعًا عن وجهة نظره، قائلاً: "أخشى أن نندم كثيرا على البشير هناك آلاف من الإخوان يأويهم ويحميهم نظام البشير".

وتسبب منشور عيسي في ردود فعل وجدل علي فيسبوك ، حيث كتب القيادي الإخواني خالد الزعفراني: "اللهم احفظ السودان ووحدته ونجه من فوضى المظاهرات الخلاقة.. إنها مؤامرة على السودان ووحدته - البشير ومساعديه يمسكون بخيوط وحده السودان الهشة".

 وكتب حساب إسلام فارس : " زي ما ناس ندمت علي مبارك كدا"؟".

بينما استنكر حساب أسامة رضوان منشور عيسي قائلا : "  هو إحنا نندم أو مانندمش بصفة أهلنا إيه.. مش ده أمر يخص شعب السودان برضو".

وكتب أحد النشطاء : "أختلف معك نظام البشير فقد صلاحيته وأثبت عجزا مطبقا لم يعد قادرا فيه علي البقاء..  ليذهب ونظامه في داهيه .. حرام السودان يصل إلي هذا المأزق" .

يذكر أن مظاهرات اندلعت في كثير من المدن السودانية، خاصة عطبرة، التي تم إحراق مبني المؤتمر الوطني بها، في احتجاجات غاضبة بسبب ارتفاع أسعار المعيشة، التي تشهدها البلاد.

كما أن الرئيس السوداني عمر البشير أكد أنه لن يكون هناك إصلاح اقتصادي بدون رفع الدعم، خاصة عن المحروقات.



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