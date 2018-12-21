5 مجالات شهدت تقدمًا تنمويًا في 2018

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البنية التحتية

انفوجراف

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف حول ترتيب مصر بين عام 2014 وعام 2018 بمؤشرات البنية التحتية في تقرير التنافسية.
وأوضح الانفوجراف أن ترتيب مصر في مجال الكهرباء عام 2014 كان 107 وأصبح حاليا في المركز 64، فيما ارتفع ترتيب مصر في مجال كفاءة النقل الجوي بالمطارات إلى 43 مقارنة بعام 2014 الذي كان ترتيب مصر فيها 59.

وأشار إلى أن ترتيب مصر ارتفع إلى المركز 56 في عام 2018 بمجال البنية التحتية مقارنة بعام 2014 الذي سجلت فيه المركز 114.

وأوضح الإنفوجراف أن مصر في الترتيب 39 هذا العام في مجال كفاءة النقل البحري بالموانئ مقارنة بعام 2014 الذي سجل المركز 80، مشيرا إلى أن مصر حاليا في المركز 45 في كفاءة الطرق مقارنة بعام 2014 الذي كان 112.




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