» "الميرغني" يتغزل في إسراء على "إنستجرام" وهذا ردها

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مسرح مصر

اسراء عبدالفتاح

حمدي الميرغني

تياترو مصر

عبر الفنان حمدي الميرغني، عن قصة حبه لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "ربنا يخليكي ليا ويبعد عنك كل شر يا حبيبتي، بحبك يا نور عيني".

وردا علي رسالة الحب التي وجهها الميرغني نشرت إسراء عبدالفتاح، صورة لها معه عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، وعلقت: "يا كل الناس بعيوني".

يُذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من الفنانة إسراء عبدالفتاح في شهر سبتمبر 2017 بحضور نجوم مسرح مصر، وعدد من الأصدقاء بالوسط الفني.


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