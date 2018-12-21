» بالفيديو.. فنانة شهيرة تتعرض للتحرش الجنسي في الشارع

21 ديسمبر 2018 - 01:58 م

قام عدد من الشباب بالتحرش الجنسي بالممثلة الهندية زارين خان في أحد المتاجر الشهيرة، حيث حاولوا لمسها بشكل غير لائق، ووصفتهم مواقع هندية بالشباب "المنحرفين".

بدأت القصة، بعد انتهاء الفنانة من حضور افتتاح متجر بمدينة أورنك آباد التي تتبع ولاية ماهاراشترا وعندما توجهت زارين نحو سيارتها، وقع هجوم كبير عليها من حشد فيه أكثر من 50 شخص قد تجمعوا في المكان، وفي محاولة للاستفادة المناسبة من الوضع، حاول بعض منحرفين لمسها بشكل غير لائق.

ومع ذلك، ردت زارين بقوة على السلوك المشين للجماهير، وقامت بدفع منحرفين بعيدا وحتى صفعت بعضاً منهم الذين حاولوا الاحتكاك بها بينما كانت تتجه نحو سيارتها.

وأكدت زارين أن ما وقع معها هو تحرش جنسي بالغ ، وقالت لموقع الترفيه، "بعض الغوغائين حاولوا أن يلمسوا جسدي بشكل غير لائق، انا ضربتهم وأنا أشق طريقي نحو سيارتي".

وزارين خان ممثلة هندية، ولدت في مدينة مومباي وهي من أصول بشتونية مسلمة، ولدت زارين خان في الرابع عشر من مايو من عام 1987.

ولدت زارين لعائلة متوسطة الحال، واقد واجهت العديد من المشكلات المالية أثناء في المرحلة الجامعية مما دفعها للتخلي عنه في سبيل الحصول علي عمل يدر عليها ربح هذا وقد عملت بعدد غير قليل من الأعمال الصغيرة لتوفر لها ما يكفي من المال وقد عملت كاعارضة أزياء.

بدأت زارين خان حياتها المهنية من خلال زيارة قامت بها لمجموعة تدعي يوفيراج ثم رأاها سلمان خان وقرر حينها أنها سوف تشاركه في فيلمه لتأخذ دور الأميرة ياشودارا واجتهدت كي تتقن عمل هذا الدور في فيلم فير وبالفعل فقدت حوالي ثمانية كيلو جرامات من أجل أن تكون أكثر اقناعاً للدور الذي كان لأميرة من القرن ال 19، وتوالت الأعمال الناجحة بعد ذلك، وقد تم تشبيه زارين خان بكاترينا كيف وإيلي أفرام، وتقول زارين خان تعليقاً علي هذا الشبه بأنه سبب في جعلها تواجه كثير من الصعوبات والتي حالت بدورها دون توقيعها علي أفلام جديدة حيث تري زارين خان أن هذه المقارنة قللت من ظهورها في الأفلام.

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