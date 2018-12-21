» ساحر الجراحين يعلن موافقة الأزهر للحصول على أعضاء المتبرعين

21 ديسمبر 2018 - 02:26 م

كشف الدكتور كريم أبو المجد رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء في مستشفى كليفلاند الأمريكية، والملقب بساحر الجراحين بأمريكا، عن أنه حصل على موافقة من الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب بأنه لا مانع من الحصول على أعضاء من المتبرعين من حديثى الوفاة فى مصر .

وقال أبو المجد إن زراعة الأعضاء بمصر ممكنة وأن القوانين ليست معوقة إلا أنها تحمي المريض والمتبرع لافتا إلى أن ما ينقص مصر هو التبرع من حديثي الوفاة وهو أمر يحتاج إلى منظومة اجتماعية لتوعية البشر، والتبرع من حديثي الوفاة في السعودية والكويت والإمارات وتركيا مطبق في كل دول العالم باستثناء مصر رغم أن المعوقات في مصر بسيطة إلا أنها تحتاح دورا قياديا لإزالتها ، وفقا لما جاء بموقع "صدى البلد ".

وأشار أبو المجد الى أن مصر تمتلك البنوك اللازمة لحفظ أعضاء المتبرعين ولا يوجد مستحيل والجميع بدأ من الصفر إلا أن التشاؤم لدينا أكثر من التفاؤل ولدينا القدرات للقيام بهذا العمل ولم أر ذلك في مصر إلا فى الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم والدكتور زويل ومؤسسة 57357، التى أرغب في عمل مؤسسة مثلها لـ زراعى الأعضاء والجهاز الهضمي.