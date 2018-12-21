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زراعة البرلمان تطالب بتوفير الأسمدة الشتوية للمزارعين

الحياة السياسية

النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز

حسن علام- متابعات

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الأسمدة

الدكتور عز أبو ستيت

طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، والمبيدات الزراعية خلال فصل الشتاء، حتى لا يتعرض المزارعين لأي نوع من أنواع الأزمات في الفترة المقبلة.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، في تصريحات له، أن الوزارة يجب أن تقوم بالتأكد من وصول الأسمدة إلى جميع الجمعيات الزراعية وتوزيعها على المزارعين، للحفاظ على المحاصيل الشتوية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة جزئية العمل الكامل من جانب الإرشاد الزراعي.

وأوضح "تمراز" أن لجنة الزراعة بالبرلمان ستناقش عدد من الموضوعات المهمة في الأسبوع المقبل في مقدماتها ملف زيادة أسعار توريد القصب مع مراعاة الموازنة العامة للدولة.

 


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