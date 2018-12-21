قريبا.. أساطير البرازيل في إسرائيل

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قال مورو روينزنزان الرئيس التنفيذي لشركة «MTR7 » الإسرائيلية، إنه حصل على موافقة نجوم البرازيل، لخوض مباراة ضد نجوم منتخب إسرائيل السابقين في مباراة تحمل عنوان "مباراة السلام"، وذلك يوم 26 مارس المقبل.

واتفق «روينزنزان» مع رونالدينيو و رونالدو دا ليما وريفالدو وروبرتو كارلوس، وبيبيتو، وإيمرسون وغيرهم، لخوض المباراة ودية.

وأشار روينزنزان، إلى أن مكان المباراة لم يتم تحديده بعد لكنها ستقام إما في القدس أو حيفا، حسب تأكيده.

وأعرب روينزنزان، عن سعادته بتنظيم هذه المباراة، وقال في تصريحات صحفية نقلها موقع "تايمز أوف إسرئيل" اليوم الجمعة: "إن حضور هذه الشخصيات العالمية المؤثرة يثبت أن إسرائيل جزء من خريطة العالم".


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