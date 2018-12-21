الهلال السعودي يحقق فوزًا غاليًا أمام الأهلي

21 ديسمبر 2018 - 04:39 م

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا غاليًا على أهلي جدة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري السعودي.

تقدم عمر السومة في الدقيقة 8 للأهلي، قبل أن يتعادل جويمز للهلال في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني سجل ياسر الشهراني الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 48، وعزز إدواراو بالثالث في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 76 أحرز كاريو هدف الهلال الرابع.

ونجح السومة في تسجيل هدفين للأهلي في الدقيقتين 80 و84 ليقلص الفارق 4-3.

وشهد اللقاء مشاركة الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي منذ بداية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 35 في صدارة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز الرابع.