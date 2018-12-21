  • الجمعة 21 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:20 م
بحث متقدم
عدلي حسين

قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية

أمطار غزيرة

تحذير عاجل من الأرصاد مع بداية الشتاء رسميًا

احتجاجات السودان

الشرطة السودانية تحاصر المتظاهرين بـ"أم درمان"

طارق عامر محافظ البنك المركزي

ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ3.569 تريليون جنيه

الاهلى والزمالك

«المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

الداخلية

الداخلية تعلن حالة الاستنفار العام

مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يناقش إنشاء منصة إعلامية عربية

إحالة عاطل وعشيقته ذبح طفلين أثناء ممارسة الرذيلة للمفتى

سر ذبح فتاة علي يد أشقائها بعد زواجها

مواجهات على حدود غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

أردوغان

أردوغان يعلن تأجيل العملية لعسكرية في سوريا

«تيجانا»: الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في تشاد

الرياضة

اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. الزمالك يسحق القطن بخماسية

#

الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»

#

شركة تعاقب موظفيها بالسير بـ"السروال" في الشارع

#

«جروس» يُعلق على خسارة الزمالك من سيراميكا

المصريون

الزمالك

اسماعيل يوسف

أعرب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في تشاد، عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز بنتيجة إيجابية أمام القطن التشادي بعد غدٍ الأحد في كأس الكونفيدرالية.

وأضاف تيجانا أن لاعبي الزمالك قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن التشادي رغم الفوز الكبير فى القاهرة بسبعة أهداف نظيفة وذلك لتأكيد التأهل للدور المقبل بالبطولة الإفريقية.

كان الزمالك قد فاز على القطن التشادي فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية ويكفيه التعادل أو الفوز للتأهل لدور الـ 32 المكرر بالبطولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
» «يحيى» يعلن قائمة سموحة لمواجهة مصر المقاصة
» قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية
» روسيا تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد
» رسميًا.. الكاميرون تُنظم أمم أفريقيا 2021
» البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه
» انتحار عامل شنقًا بأسيوط
» «إيمري»: شرط وحيد لاستمرار «النني» في آرسنال
» بالصور.. الأمطار توقف حركة الصيد فى كفر الشيخ لليوم الثالث
» «راموس»: كنت أتمنى مواجهة بوكا أو ريفر في نهائي المونديال
» وفاة راكبة مصرية قبل الهبوط بمطار القاهرة

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين