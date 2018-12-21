تصفية هارب من حكم غيابي ببنها

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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وقطاع الأمن العام من تحديد محل إختباء المتهم "عوض . ع" – 38 سنة – عاطل، , محكوم عليه غيابياً بالسجن 20 سنة فى جنايتى "مخدرات" بدائرة مركز شرطة زفتى ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل أمين شرطة من قوة المركز ".

 وسبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "مخدات ، سلاح" ، لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، حال قيامهم بإستهدافه بطريق مجاور لنهر النيل، بقرية تفهنا العزب دائرة المركز، ومبادلة القوات له بالمثل وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بعيار نارى بالجانب والذراع الأيسر وهروبه.

و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل لضبط المتهم إلى إختباء المتهم في بنها بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية.

 تم إستهدافه بمأمورية بالإشتراك مع قوات الأمن المركزى، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور بادلته القوات بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعه، وعُثر بحوزته على ( بندقية آلية )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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