» وفاة راكبة مصرية قبل الهبوط بمطار القاهرة

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طائرة

مطار القاهرة الدولى

وفاة مصرية

توفيت راكبة مصرية الجنسية علي  متن الطائرة القادمة من الرياض ، قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة ، وتم نقل الجثمان إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.

تلقي برج المراقبة إشارة من الطائرة القادمة من الرياض ، بتوفير سيارة اسعاف وطاقم طبي للكشف علي الراكبة المصرية "  فاطمة .م . ع "29 عاما" ، وفور هبوط الطائرة بموقع 17 بمهبط المطار.

علي الفور قام الطبيب تحت إشراف الدكتور حازم حسين ،  مدير الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي ، وتبين وفاة الراكبة .

 تم إنزال الجثمان ونقله تحت إشراف محمود غنيم ، مشرف إسعاف المطار الي احدي المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن ،  بتوجيهات من الدكتور أحمد العزب مدير إسعاف القاهرة


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