» «راموس»: كنت أتمنى مواجهة بوكا أو ريفر في نهائي المونديال

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ريفر

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أكد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، على صعوبة مواجهة العين والمقرر إقامتها يوم غدٍ السبت في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "السيرة الذاتية لكل لاعب منا تتحدث عن نفسها، غداً لدينا فرصة مناسبة لإثبات جدارتنا، العين فريق جيد وإذا كنّا نظن غير ذلك فإن هذا سيعود علينا بالضرر ، يجب أن ندخل المباراة غدًا مع الأهمية التي تتمتع بها، إنها مباراة نهائية".

وتابع حديثه: "كنا نرغب في مواجهة ريفر أو بوكا ، لكن في الوقت الحاضر في كرة القدم المستويات أصبحت أكبر، حتى لو كنا غداً الفريق الضيف، يجب أن نقدر عاطفة جميع مشجعينا في أي مكان نلعب به".

وأضاف: "لقد مر على ريال مدريد جميع أنواع المدربين، وليس لدي مشاكل مع المدرب الذي يريد منا أن نعمل أكثر أو أقل أو بطريقة أو بأخرى".

وأكمل حديثه: "غدا يمكن أن تكون بطولتي رقم 20 بالإضافة إلى 3 مع الفريق الوطني، كان من المستحيل التفكير في الوصول إلى هذا الرقم، آمل أن أتمكن من التغلب على خينتو في أحد الأيام كلاعب لديه اكبر عدد من الألقاب".


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