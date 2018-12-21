الأهلي يخوض مرانه الأول في إثيوبيا

21 ديسمبر 2018 - 05:44 م

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في إثيوبيا منذ قليل على ملعب يايا اليتچ، الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق 45 دقيقة، ويعدّ من الملاعب الجيدة في أديس أبابا، وأرضيته من النجيل الطبيعي، ويقع في منطقة مرتفعة نسبيًا.

كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد فضّل نقل التدريب من ملعب أديس أبابا إلى ملعب يايا نظرًا لانشغال ملعب أديس أبابا بإقامة إحدى المباريات، اليوم، والتي يحضرها عدد كبير من الجماهير، ومن الصعب إخلاء الملعب قبل انطلاق مران الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق چيما أبا چيار الإثيوبي، الأحد القادم، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وكانت مباراة الذهاب بالإسكندرية انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.