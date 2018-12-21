الشرطة السودانية تحاصر المتظاهرين بـ"أم درمان"

21 ديسمبر 2018 - 06:08 م

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن عربات الشرطة السودانية حاصرت المتظاهرين في مدينة أم درمان، وسط البلاد، بعد خروج العشرات في تظاهرات عقب صلاة الجمعة ضد الغلاء، مطالبين برحيل الحكومة.

وقال مراسل "سبوتنيك" اليوم الجمعة إن "عشرات من عربات الشرطة تحاصر المتظاهرين داخل أزقه منطقة ودنوباوي في أم درمان"، وأضاف أن "المتظاهرين يهتفون ضد الغلاء وينادون برحيل النظام".

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن قوات الشرطة والأمن السودانية تعاملت مع المتظاهرين بصورة حضارية، وأن الحكومة لن تتهاون في حسم أي فوضى.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة أرو في بيان: "أن قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس واليوم بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقا دستوريا مكفولا لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".