نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري وساليتاس

21 ديسمبر 2018 - 06:12 م

انتهى الاجتماع الفنى لمباراة المصرى وساليتاس البوركينى، فى إياب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر اقامتها في الرابعة عصر غداً السبت – السادسة بتوقيت القاهرة – على ستاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

وحضر الاجتماع مراقب المباراة جريجوريو بادوبا والذي ينتمي الى دولة غينيا بيساو، وطاقم الحكام النيجيري المكون من أديبيمبي كوادري حكم الساحة ومساعديه صامويل بوادوتاكام وعيسى عثمان و الحكم الرابع عبد الله شعيبو.

وخلال الإجتماع التنسيقي تم الإتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وعلى رأسها الزي الخاص بكلا الفريقين ، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الاخضر و الجوارب البيضاء، فيما سيرتدي فريق ساليتاس الزي البرتقالي المطعم بالأخضر، بالاضافة الى الجوارب البرتقالية.