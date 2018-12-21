تحذير عاجل من الأرصاد مع بداية الشتاء رسميًا

21 ديسمبر 2018 - 06:14 م

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا غدًا، موضحًا أن من أهم سمات هذا الفصل الشبورة المائية في الصباح الباكر، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة لا سيما في ساعات الليل، مشددًا على أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بالقناة "الأولى"، للتليفزيون المصري أنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة، مؤكدًا انعدام فرص سقوط الأمطار على القاهرة وباقي أنحاء الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأضاف أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في الليل، ليصبح الطقس شديد البرودة على كافة أنحاء البلاد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأشار الخبراء إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً.