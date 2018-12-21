رسميا.. مدحت شلبي ينتقل إلى قناة نايل سبورت

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مدحت شلبي
مدحت شلبي

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المصريون

مدحت شلبي

نايل سبورت

أعلنت شركة برزنتيشن سبورتس الراعي الرسمي للكرة المصرية، تعاقدها مع الإعلامي مدحت شلبي، لتقديم الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري "استاد النيل"، بالإضافة لتقديم برنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة النيل للرياضة.

وقالت شركة برزنتيشن سبورتس في بيان لها أن "يأتي هذا بعد عودة شركة بريزنتيشن سبورتس للقيام بدورها كوكيل إعلاني للقناة وفي إطار خطة الشركة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لضخ استثمارات كبيرة في تطوير شكل ومحتوى قناة النيل للرياضة بداية من العام المقبل بما يحقق جودة الصورة وقوة المحتوى والتنوع المطلوب للحصول على رضا المشاهد المصري والعربي عن شاشة القناة الأعرق في الإعلام الرياضي المصري والعربي".

ومن المنتظر أن تظهر قناة النيل للرياضة شكل جديد بداية من عام 2019 من خلال استوديوهات جديدة، وقناة جديدة بتقنية HD .

وتبث قناة النيل للرياضة عبر البث الفضائي، مباريات بطولتي الدوري والكأس المصريين، بالإضافة لبعض البطولات الأخرى التي تحصل أحيانا على حقوقها.


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