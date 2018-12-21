مشاجرة بين عائلتين بسبب المياه بالمنيا

21 ديسمبر 2018 - 06:56 م

اندلعت مشاجرة بقرية الريرمون التابعة لمركز ملوي محافظة المنيا، اليوم الجمعة، بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص والقبض علي 20 آخرين.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي إخطارًا من اللواء مجدي سالم بوقوع اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية الريرمون بملوي.

انتقل المقدم علاء جلال رائيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رأفت معاون المباحث حيث تبين وقوعها بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وقيام أحد أطراف المشاجرة بسكب المياه أمام منزل الثاني مما أثار حفيظتهم ووقع علي إثر ذلك مشاجرة بالاسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة 4 أشخاص والقبض علي 20 من طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.