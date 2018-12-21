«يحيى» يعلن قائمة سموحة لمواجهة مصر المقاصة

21 ديسمبر 2018 - 07:18 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة طارق يحيى، قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من بطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، أحمد لورد.

خط الدفاع: أمير عابد، محمود معاذ، سيد فريد، محمود عزت، رجب نبيل، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: إبراهيم عبد القوى، إسلام صالح، أحمد حمص، محمود سيد، شريف رضا، يامادو توريه، محمد حمدى زكى.

خط الهجوم: شيلونجو، أوميد اوكيري، أحمد حسن مكى، حسام حسن.

وخرج من قائمة الفريق كل من أسامة إبراهيم وعبد العزيز أمام وديريك نسيبامبي وعمرو خالد محمود منصور.