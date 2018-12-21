اليوم.. مصر تشهد الليلة الأطول والأكثر ظلمة

21 ديسمبر 2018 - 07:27 م

دق فصل الشتاء الأبواب، وبدأ موسمه في مصر ودول المنطقة العربية والنصف الشمالي للكرة الأرضية، تذكيرًا بقرب حدوث لحظة "الانقلاب الشمسي الشتوي"، التي حددها علماء الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هذا العام في الساعة العاشرة و23 دقيقة مساء اليوم الجمعة.

وتأتي أهمية يوم "الانقلاب الشتوي" من انعكاس التدرج الضوئي ليلًا وقصر النهار، ويمكن لهواة الفلك حساب موعد حلوله بالمعطيات الفلكية فقط، حيث يستحيل رؤية تحرك الشمس ببطء شديد لدرجة ظهورها ثابتة لتعود في الاتجاه المعاكس، لأن ذلك يحدث في جزء من الثانية.

والانقلاب الشتوي المعروف أيضا "بعيد منتصف الشتاء"، أو الليلة الأطول والأكثر ظلمة، هو ظاهرة فلكية يميزها يومها الأقصر مدة للنهار والأطول ساعات للليل خلال العام، ويحدث هذا بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو 23.5 درجة بالنسبة إلى مستوى مدارها حول الشمس.

ومصطلح "انقلاب" يعنى الانتقال من فصل الخريف لفصل الشتاء، ويحدث ذلك عندما تكون الشمس عمودية على مدار الجدي حول يوم 21 ديسمبر.

ويحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي.

وتكون أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي في نصف الكرة الشمالي والصيفى فى نصف الكرة الجنوبى معكوسة فى ذات التوقيت، فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.