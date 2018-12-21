  • الجمعة 21 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:39 م
بحث متقدم
محمد صلاح وماني

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وولفرهامبتون

أرشيفية

الخطيب الغائب.. أزمة المساجد فى كل «جمعة»

الرئيس السيسي

قلق داخل «ماسبيرو» بعد انتقاد «السيسي» لذوي الكروش

تركى ال الشيخ

سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

سامح شكري وزير الخارجية

تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

عدلي حسين

قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية

احتجاجات السودان

الشرطة السودانية تحاصر المتظاهرين بـ"أم درمان"

أمطار غزيرة

تحذير عاجل من الأرصاد مع بداية الشتاء رسميًا

الداخلية

الداخلية تعلن حالة الاستنفار العام

الاهلى والزمالك

«المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

«الإفتاء»: السبت غرة شهر ربيع الآخر

#

"كاف" يضع "كارتيرون" في قائمة الأفضل أفريقيًا

#

أمين الفتوى: البعض يستغل الفتاوى المغلوطة لتشويه مصر

#

الأرصاد توضح حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة

الإفتاء

الصدقات

دار الفتوى

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل الصدقات التي يقدمها الشخص لوالده المتوفى هو أن يجمع بين الوصايا التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديثة "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وأضاف الورداني، خلال إجابته على سؤال "ما هي أفضل الصدقات عن المتوفى" عبر تقنية البث المباشر التي تقدمها دار إفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن أفضل الصدقات عن المتوفى هو المساعدة في تعليم إنسان؛ لأن ذلك يجمع بين الأفعال الثلاثة التي ذكرها النب في حديثه.

وأوضح أمين الفتوى، أنه بالمساهمة في تعليم إنسان فإن الشخص يكون قد دعا لوالده ويكون قدم له صدقة جارية لأن العلم يتجدد كل يوم، وفى نفس الوقت فإنه يقدم للأمة علم ينتفع به وبذلك يكون الإنسان قد جمع بين الأفعال الثلاثة التي وردت في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم-.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون
» «إسرائيلي» يهدد برحيل محمد صلاح عن ليفربول
» بابا الفاتيكان: لن تبقى الجرائم الجنسية في الكنيسة دون عقاب
» بالفيديو.. قذف رئيس وزراء ألبانيا بالبيض داخل البرلمان
» «عبد الرزاق» يقود النصر للفوز على اتحاد جدة
» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي
» «الخطيب» يطمئن على بعثة الأهلي
» زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر
» رسميا.. مدحت شلبي ينتقل إلى قناة نايل سبورت
» روسيا تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين