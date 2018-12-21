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خبير اقتصاد زراعي يكشف أهمية «الصوب الزراعية» لمصر

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حسن علام- متابعات

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قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن المشروع القومي للصوبة الزراعية ترجع أهميته إلى أن مصر مساحة أرضها صغيرة بالنسبة لسكانها، وهناك شح في الموارد المائية، والاتجاه إلى الصوب الزراعية اتجاه صحيح استراتيجيًا.

وأضاف خلال لقاء له بقناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع يعتبر نوع من التوسع الرأسي بدلًا من التوسع الأفقي والإسراف في استخدام المياه؛ لأن الصوب تنتج نفس الكمية ولكن بكمية أقل من الأرض والمياه.

وأوضح أن موقع مصر الاستراتيجي وتوسطه بين القارات وقرب المسافة بينه وبين أوروبا يعطينا ميزة أكبر لإنشاء الصوب الزراعية في مصر.


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