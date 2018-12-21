» «الخطيب» يطمئن على بعثة الأهلي

21 ديسمبر 2018 - 07:35 م

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا مع إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة في إثيوبيا، للاطمئنان على استعدادات الفريق لخوض مباراة جيما ابا جيفار، التي تقام يوم الأحد القادم في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن محمود الخطيب على كافة الأمور المتعلقة ببعثة الأهلي من حيث الانتقالات وفندق الإقامة وملاعب التدريب، مؤكدًا على دعم مجلس الإدارة للفريق من أجل تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في الفترة الحالية.

ومن جانبه، أكّد رئيس البعثة للكابتن الخطيب أن الأمور تسير بشكل طيب وأن طاقم السفارة المصرية في إثيوبيا يتواجد مع البعثة بشكل مستمر، وأن هناك حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين على الظهور بشكل قوي والعودة للقاهرة بتذكرة الصعود.