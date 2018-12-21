هيلاري كلينتون: قرار ترامب ينم عن «ضعف وحماقة»

21 ديسمبر 2018 - 07:39 م

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الجمعة، قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات من سوريا.

وقالت كلينتون في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، «الإجراءات لها عواقب، وسواء كنا في سوريا أم لا، فالأشخاص الذين يريدون إلحاق الضرر بنا هم في حالة حرب».

وتابعت كلينتون، «العزلة تعني الضعف، تمكين داعش أمر خطير، اللعب الآن في يد روسيا وإيران وهذا أمر أحمق، هذا الرئيس يضع أمننا الوطني في خطر شديد».

وفي نفس الصدد رد الرئيس الأمريكي عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً، «لقد ألحقت أضرارًا كبيرة بداعش أكثر من أي رئيس أمريكي سابق».

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده هزمت تنظيم داعش في سوريا، وأن ذلك كان سبب وجود قواته هناك.