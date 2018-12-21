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«أبو شقة» يشيد بتفاعل المواطنين مع مبادرة الوفد مع الناس

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المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

حسن علام- متابعات

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الوفد

ابو شقة

الوفد مع الناس

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن انطلاق مبادرة "الوفد مع الناس" والتي بدأت أولي فعاليتها لأهالي منطقة كفر الجبل بالهرم جاء بعد جهد كبير من اللجنة المشرفة علي تنفيذ المبادرة.

وأضاف "أبو شقة" أن الإقبال الملحوظ من المواطنين علي القافلة الطبية يؤكد أن مبادرة "الوفد مع الناس" نجحت في التفاعل مع الجماهير، مشيرا إلى أن هذا هو هدف المبادرة.

وأوضح رئيس الوفد بأنه تابع فعاليات تنفيذ المبادرة مع اللجنة المشرفة عليها للتأكد من نجاحها بتفاعلها مع المواطنين من خلال تنفيذ برنامج المبادرة التي تم وضعه من خلال قيادات الحزب.


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