الجمعة المقبلة.. تكريم "البدوي" في مئوية الوفد

21 ديسمبر 2018 - 07:59 م

أعلن اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، أن الوفديين قرروا إقامة حفل تكريم للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق بدار الحرس الجمهوري الجمعة المقبلة الساعة 1.30 بعد صلاة الجمعة.

وأكد إبراهيم في تصريحات له، أنه من المقرر أن يكون حفل التكريم تحت عنوان "يوم الوفاء"، بمناسبة مئوية حزب الوفد، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم كل قادة ورؤساء الحزب ممن قدموا خدمات جليلة للوطن والوفد.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق أنه تم تخصيص اليوم الأول للدكتور السيد البدوى لأنه الرئيس الوحيد المنتخب لمدة دورتين 8 سنوات وتاريخه في الوفد، كما أنه الرئيس الوحيد الذي عاصر دورتين وحافظ فيها علي الوفد وقاد الحركة السياسية خلالهما.