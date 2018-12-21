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بالفيديو.. «جمعة» يوضح حكم التيمم في وجود ماء للشرب

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الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

حسن علام- متابعات

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مفتي الجمهورية

التيمم

علي جمعه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن وجود الماء الطاهر اللازم للوضوء أو زوال السبب الذي شرِع للعبد التيمم من أجله، يبطل اللجوء إلى التيمم.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «بينما كنت أتوضأ انقطعت المياه، فتيممت رغم وجود زجاجات من ماء الشرب، فهل هذا صحيح؟»، أنه نص الفقهاء أن ما قد خُصص من الماء للشرب، لا يُغتسل ولا يُتوضأ به، منوهًا بأن في هذه الحالة يجوز التيمم.

وأضاف: أن التيمم جائز عند تعذر استخدام الماء أو عدم وجوده، قال تعالى في سورة المائدة : «فَلَم? تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيد?ًا طَيِّب?ًا فَ?م?سَحُواْ بِوُجُوهِكُم? وَأَي?دِيكُم مِّن?هُ?»، كعدم توفر الماء الطاهر ودخول وقت الصلاة، ويجب على المسلم البحث أولًا والتيقن من عدم وجود الماء قبل التوجه إلى التيمم، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة ولا يجب الاستهانة به.

وتابع: وكذلك عدم القدرة على استخدام الماء في الوضوء بسبب الإصابة بالأمراض التي من الممكن أن تتفاقم إذا وصلها الماء، وبالتالي قد تؤدي إلى هلاك العبد وإصابته بالضرر الكبير، ومنها كذلك عدم توفر إلّا القليل من الماء مع العبد وعند استخدامه للوضوء يصبح بحاجة لماء الشرب، وأيضًا عدم القدرة على استخدام الماء بسبب العجز نظرًا للعمر الكبير أو المرض الشديد الذي يقف حائلًا بين العبد وبين استخدام الماء للوضوء.

وأشار: إلى أن طريقة التيمم، هي الضرب بيدك التراب ضربةً واحدةً، ثم انفخ عليهما لتتخلّص من التراب والغبار الزائد، امسح وجهك بها مرةً واحدةً. امسح ظاهر كفك اليمنى بباطن كفك اليسرى، ثم امسح كفيك اليسرى بباطن كفك اليمنى.


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