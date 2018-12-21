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وزير دفاع بريطانيا يساند أوكرانيا: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا

عرب وعالم

البحر الأسود
البحر الأسود

وكالات - خالد الشرقاوي

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قال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، من ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن البحر الأسود "ليس ملكًا لروسيا".

جاء ذلك تعليقًا على تصاعد التوتر بين كييف وموسكو، إثر احتجاز الأخيرة سفنًا حربية أوكرانية، في نوفمبر الماضي، بزعم انتهاكها المياه الروسية.

وأضاف وليامسون لصحفيين، بحضور نظيره الأوكراني ستيبان بولتوراك، أن بريطانيا أرسلت الخميس سفينة تابعة للبحرية الملكية إلى المنطقة؛ لتثبت وقوفها إلى جانب كييف.

وتابع: "إن المملكة المتحدة وأوكرانيا ستواصلان تعزيز الشراكة الدفاعية في مواجهة الأعمال العدائية الروسية".

والخميس، رست السفينة العسكرية البريطانية "HMS Echo " في ميناء أوديسا على البحر الأسود، في ظل استمرار احتجاز روسيا لثلاثة سفن أوكرانية وأطقمها.

ونفت كييف، مرارًا انتهاك مياه روسيا الإقليمية في مضيق كيرتش، الفاصل بين بحر آزوف والبحر الأسود، فيما استنكر المجتمع الدولي، وخصوصًا حلف شمال الأطلسي "ناتو"، خطوة موسكو، وطالبها بالتوقف عن "استفزازات" من شأنها التسبب بتصعيد عسكري في المنطقة.

ومنذ عام 2014، تشهد العلاقات بين البلدين الجارين توترًا كبيرًا على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم، جنوبي أوكرانيا، إلى أراضيها من خلال استفتاء غير قانوني، ودعم مسلحين انفصاليين شرقي البلاد.


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