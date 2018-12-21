مدرب الريال: العين استحق التأهل إلى نهائي المونديال

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ريال مدريد

المصريون

العين

أعرب سانتياجو، سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن احترامه الكبير لفريق العين الإماراتي، والني نجح في الوصل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النهائي غدًا، السبت، من بطولة كأس العالم للأندية " في ريال مدريد نتطلع دائماً إلى المستقبل ونريد تحقيق الأبطال هذا الموسم أيضاً ولكن لا يمكن ان ننسى الماضي وما حققناه".

وأضاف " دائماً نسمع ان من المستحيل ان نحقق دوري الأبطال والجميع يعلم ماذا حدث ، ما يدهشني حقاً ان فوز ريال مدريد في 4 دوري ابطال في 5 سنوات لم يأخذ حقه بشكلٍ كافي".

وواصل مدرب  النادي الملكي " كنت أتوقع تأهل ريفيربليت ولكن لا توجد مفاجآت، هناك الكثير من التنافسية في هذه البطولة ، إذا وصل العين إلى هنا، فإنهم يستحقون ذلك. لقد فازوا بثلاث مواجهات وسجلوا العديد من الأهداف. سيكون علينا أن نقدم كل ما في جعبتنا لتحقيق الفوز".

 وأكمل "العين ستستخدم كل أسلحته غداً بما فيها الجمهور ، إنه أمر طبيعي ، سنفعل كل شيء ممكن لذلك جميعنا منتبهين ولا يوجد شيء نفكر به سوى تقديم كل ما لدينا في النهائي".

وأستدرك "كرة القدم لعبة جماعية ، اريد حقاً الفوز غداً وتحقيق اللقب الثالث على التوالي كما حققنا دوري الأبطال ثلاثة مرات على التوالي ، اللاعبون يستحقون الفوز ، والفوز هو من قيم النادي".

وتابع "أفضل الأندية في العالم هي الأندية الأوروبية ومن طبيعي ان يقوم أندية القارات الأخرى بقياس مستواهم ضد الأندية الأوروبية ".

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