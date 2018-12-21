شاهد.. أول تعليق لنقيب الصحفيين بعد واقعة «الصيادلة»

21 ديسمبر 2018 - 08:23 م

وصف عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، واقعة الاعتداء على 4 من الزملاء، داخل نقابة الصيادلة، بأنها نوع من "البلطجة"، مطالبًا النقابة بإعلان أسماء المخطئين، وعقابهم طبقًا للوائح.

وأضاف "سلامة"، خلال لقاءه في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة mbc مصر"، اليوم الجمعة، أن الصحفيين المعتدي عليهم لم يدخلوا نقابة الصيادلة لدعم مرشح بعينه وإنما لأداء عملهم، ووجودهم هناك كان لتغطية أخبار النقابة بشكل دوري، ولا يحتاجون إلى تصاريح مسبقة، مشددًا على أن الاعتداء ليس مشتركا وسيتم محاسبة المخطئين.

وأشار إلى أن مشكلته الأساسية هو الاعتداء على الصحفيين، وليس له دخل بانتخابات نقابة الصيادلة، منوهًا بأن نقيب الصيادلة اتصل به وهو في فيينا أثناء مرافقته للرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى النمسا، واعتذر له على ما حدث، ولكنه لم يكن يعلم تفاصيل ما حدث.





