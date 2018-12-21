بيراميدز يفسخ عقد مهاجمه الفلسطيني

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شاهين

بيراميدز

فسخت إدارة ببيراميدز التعاقد مع اللاعب الفلسطيني داني شاهين، وذلك لعدم حاجة الجهاز الفني لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق، على توجيه الشكر إلي داني شاهين مهاجم الفريق وإبلاغه بالاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة  بالفريق، أن هناك رغبة كبيرة لدى إدارة النادي على مواصلة خطة التدعيمات بالشكل الذي يسمح للفريق مواصلة انطلاقته القوية في مسابقة الدوري الممتاز.


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