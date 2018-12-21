عازر: يجب تحقيق التوازن بين التكنولوجيا والمخاطر المحيطة

21 ديسمبر 2018 - 08:35 م

ألقت الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب، كلمتين في المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى للاتحاد الدولي للاتصالات بالأردن، حيث تطرقت الكلمة الأولى لعازر إلى نظرة شاملة لوضع الأمن السيبراني في المنطقة العربية.

وبحسب بيان صادر عن النائبة، أكدت عازر في كلمتها، أهمية تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا و المخاطر المحيطة بها من خلال عرض أهم الهجمات والاختراقات في العام الحالي و ذكرت أهم التحديات و الفرص في هذا مجال الأمن السيبراني .

بينما تطرقت الكلمة الثانية للبرلمانية ماريان عاز، إلى الدور الأكاديمي في بناء الثقة وخلق كوادر متخصصة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.