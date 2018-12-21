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30 قتيلًا في ضربات للتحالف الدولي في شرق سوريا

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حسن علام- وكالات

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الولايات المتحدة

الجهاديين

قتل30 شخصًا اليوم الجمعة، في ضربات جوية للتحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده الولايات المتحدة استهدفت آخر جيب لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.

وبين القتلى 14 هم أفراد عائلات  من عناصر تنظيم "داعش" ، وتأتي هذه الغارات بعد 48 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه سيسحب قواته من سوريا، ما قد يؤثر على العمليات العسكرية للقضاء على داعش .

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس "قتل 27 شخصا على الأقل هذا الصباح في قرية الشعفة في غارات جوية للتحالف الدولي، بينهم 14 ينتمون إلى عائلات مقاتلين، ومن هؤلاء ثمانية أطفال".

وأضاف أن "الحصيلة قد ترتفع بسبب وجود عدد كبير من المصابين بجروح بالغة".

 


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