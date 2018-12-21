إنجازات وزارة البترول في مجال البحث والاستكشاف خلال 2018

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حسن علام- متابعات

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البترول

الغاز الطبيعي

طارق الملا

كشف طارق الملا وزير البترول، أنه تم طرح مزايدتين عالميتين للشركة القابضة للغاز الطبيعي والهيئة المصرية العامة للبترول، من أجل المشاركة في عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول.

وقال وزير البترول خلال مداخلة هاتفية مع قناة  "ten ": "تم توقيع أكثر من 12 اتفاقية خلال 2018، مع الشركات الأجنبية في عمليات البحث والاستكشاف البترولي".

وتابع: "عقب افتتاح المرحلة الأولى من حقل ظهر؛ زاد حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي 6 أضعاف، وحققنا الاكتفاء الذاتي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بمثابة إنجاز كبير يوفر لنا مبالغ ضخمة كانت مخصصة لاستيراد الغاز المسال لسد احتياجات مصر، ونحن في طريقنا لطرح المزايدة الثالثة".


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