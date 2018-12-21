المقاولون العرب يهزم الاتحاد السكندري 1/2

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المصريون

المقاولون العرب

الاتحاد السكندرى

فاز فريق المقاولون العرب على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة اليوم الجمعة، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

الفوز هو السادس على التوالي للمقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس من أصل 7 مباريات والذي نجح في الصعود بذئاب الجبل من قاع الترتيب للمربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري.

وأحرز هدفي المقاولون العرب، الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد بالخطأ في مرماه، بالدقيقة الـ 4 من بداية الشوط.

وفي الدقيقة 26 عزز المقاولون النتيجة، عن طريق أحمد علي كامل مهاجم الفريق.

وفي الوقت بدل من الضائع من الشوط أحرز محمد ناجي جدو مهاجم الاتحاد الهدف الأول لزعيم الثغر في المباراة.

الفوز، رفع رصيد المقاولون للنقطة 26 ليرتقي للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 20 في المركز الـ9.

 


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