التحالف العربي: 62 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار بالحديدة

21 ديسمبر 2018 - 10:30 م

أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، أن خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة (غرب) بلغت 62 خرقًا خلال الـ 72 ساعة الماضية.



وأضاف التحالف، في بيان أوردته فضائية "الإخبارية" السعودية، أن جماعة الحوثي "تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة دون الالتزام باتفاق السويد".



وأشار إلى أن "الخروقات الحوثية شملت عدد من المناطق، والمليشيات استخدمت الهاونات والآربي جي وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية، والرماية بكافة أنواع الأسلحة".



وأكد التحالف العربي (تقوده السعودية) دعمه التزام الجيش اليمني بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق السويد، حسب البيان ذاته.



ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحوثيين على اتهامات التحالف، غير أن الجماعة اتهمت في وقت سابق أيضًا، التحالف بخرق الهدنة في محافظة الحديدة.



وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي القتال في مدينة ومحافظة الحديدة، غربي اليمن، الذي رعته الأمم المتحدة في مشاورات السويد، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء بتوقيت اليمن.











وسبق أن أبدت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التزامهما بتطبيق الاتفاق.







