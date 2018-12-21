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غوتيريش يرحب بقرار مجلس الأمن حول اليمن

عرب وعالم

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

المصريون ووكالات

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باعتماد مجلس الأمن الجمعة، قرار بشأن اليمن، يدعم اتفاقات ستوكهولم بين الحكومة وجماعة الحوثي.
ونقل بيان صادر عن استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، تأكيد الأخير على عمل المنظمة الدولية على نشر مراقبين في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن الأخير.
كما أكد البيان أن الأمم المتحدة بصدد مضاعفة دعمها لمخرجات المشاورات بين الحكومة والحوثيين، التي استضافتها السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون أول الجاري.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، مشروع قرار أعدته بريطانيا، يأذن لغوتيريش بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية، وهو ما لقي ترحيبًا من قبل طرفي الصراع، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية. 

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