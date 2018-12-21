غوتيريش يرحب بقرار مجلس الأمن حول اليمن

21 ديسمبر 2018 - 11:50 م

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باعتماد مجلس الأمن الجمعة، قرار بشأن اليمن، يدعم اتفاقات ستوكهولم بين الحكومة وجماعة الحوثي.



ونقل بيان صادر عن استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، تأكيد الأخير على عمل المنظمة الدولية على نشر مراقبين في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن الأخير.



كما أكد البيان أن الأمم المتحدة بصدد مضاعفة دعمها لمخرجات المشاورات بين الحكومة والحوثيين، التي استضافتها السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون أول الجاري.

