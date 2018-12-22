  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:46 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بهذا الفستان الصادم

احتجاجات السودان

رد صادم لـ"أديب" على المظاهرات السودانية.. هذا ما قاله

جمارك السيارات ببورسعيد

بشرى سارة من وزير المالية بشأن أسعار السيارات

توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل "القذافي"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على استقالة "الكلب المسعور"

بطاطس

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

أرشيفية

الخطيب الغائب.. أزمة المساجد فى كل «جمعة»

الرئيس السيسي

قلق داخل «ماسبيرو» بعد انتقاد «السيسي» لذوي الكروش

تركى ال الشيخ

سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

سامح شكري وزير الخارجية

تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

بالفيديو..

عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يحذر الأقباط من هذا الأمر الخطير

#

"أديب" يطالب بهذا الأمر الخطير بشأن "الإخوان"

#

شاهد.. أديب "يلطم" بسبب متصلة

#

أديب: قررت التبرع بأعضائي بعد الوفاة

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة ذبح سائحتين بالمغرب على يد تنظيم داعش قائلا "اللي ميشفش من الغربال يبقا أعمى، أو عامل من بنها.. وكل دولة هتقول يلا نفسي".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أنه تم ذبح السائحتين بالمغرب بعد اغتصابهما، معقبا: "فاهمين عقيدة القتل عند داعش.. بس اغتصبوهم ليه، هو ده في العقيدة، العالم كله مذهول".
وأكد "أديب" إن مصر والعالم مهددين بوقوع حوادث إرهابية حتى منتصف شهر يناير، معقبا: "إحنا في الموسم"، لافتا إلى أن الشرطة المصرية في حالة استنفار لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: ماذا قال "أديب" عن ضرب فتاة سورية في أمريكا
» عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام
» بالفيديو: صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي
» تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم
» 3 شهداء و40 جريحًا برصاص الاحتلال شرقي غزة
» قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية
» هكذا أقنع "أردوغان" "ترامب" بالانسحاب من سوريا
» «إسرائيلي» يهدد برحيل محمد صلاح عن ليفربول
» بابا الفاتيكان: لن تبقى الجرائم الجنسية في الكنيسة دون عقاب
» بالفيديو.. قذف رئيس وزراء ألبانيا بالبيض داخل البرلمان
» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين